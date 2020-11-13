Полиция раскрыла квартирное ограбление в Московском районе Санкт-Петербурга

В Московском районе Петербурга раскрыт квартирный разбой Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Московском районе Санкт-Петербурга полиция раскрыла квартирный разбой. В четверг, 12 ноября 2020 года, правоохранители выяснили, что виновный в ограблении 33-летнего менеджера компании по производству продуктов питания уже сидит за решеткой за подобное преступление.

- 5 ноября в полицию обратился мужчина, который рассказал, что его ограбили. Правда, преступление произошло еще 7 мая. В тот день около трех часов дня двое неизвестных позвонили в его квартиру, а когда хозяин открыл, те начали избивать его, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Грабители вынесли из квартиры две пары наручных часов, портативную колонку и золотую цепочку с золотым крестиком. Общая сумма ущерба составила около 150 тысяч рублей.

В ходе расследования полицейские выяснили, что одним из нападавших оказался 24-летний мужчина. Он уже находится под стражей за другое преступление.