Суд отправил в СИЗО мужчину, зарубившего топором свою жену во Всеволожске

Во Всеволожске арестовали мужчину, который зарубил свою жену топором Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Всеволожский городской суд Ленинградской области утром в пятницу, 13 ноября 2020 года, избрал меру пресечения для 52-летнего мужчины, который жестоко зарубил топором свою жену в салоне красоты в городе Всеволожск. Об этом сообщил следственный комитет.

- По ходатайству Следствия подозреваемому в убийстве супруги избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в комитете.

Срок нахождения подозреваемого за решеткой на данный момент не назван. Впереди у него судебные разбирательства.

Напомним, что трагедия произошла днем 11 ноября у двери салона красоты, где работала погибшая. Мужчина пришел, чтобы разобраться с супругой. Сначала он несколько раз выстрелил женщине в лицо из травматического пистолета, после чего начал забивать ее топором.

Сам преступник был задержан нарядом ДПС, который вызвали очевидцы трагедии. По факту произошедшего возбуждено дело об убийстве, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.