На Невском проспекте предложили расширить тротуары за счет сужения проезжей части

Невский проспект просят сделать удобнее для пешеходов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жительница Петербурга выступила с неоднозначной инициативой. Она предложила расширить тротуары для пешеходов на Невском проспекте. А поскольку дома не раздвинешь, то сделать это надо за счет проезжей части. То есть сузить место для машин.

- Вспомните свои последние ощущения от прогулки по Невскому. Если вы давно не были, или вам повезло гулять в часов пять утра, посмотрите на фотографии и увидите, насколько много людей на тротуарах и насколько свободная проезжая часть. Необходимо расширить тротуар, ведь людям никогда не хватает на нем места, - говорится в тексте петиции, опубликованной на одном из порталов.

Как довод, девушка приводит постоянную толкучку на тротуарах, которая усугубляется аниматорами и продавцами чая, рекламирующими свои услуги.

Также автору петиции не нравятся пешеходные переходы на Невском проспекте - машины паркуются впритык к «зебре», из-за чего едущим автомобилям не видно выходящих на дорогу людей. А еще предлагается сделать на Невском велодорожку.