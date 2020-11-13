Более 40 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Более 40 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается борьба с коронавирусом, который активно развивается в городе с середины осени. По данным Смольного на пятницу, 13 ноября 2020 года, за последние сутки более 40 тысяч человек были обследованы на наличие инфекции. Результаты тестирования будут известны спустя несколько дней.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 40187 человек. Под медицинским наблюдением находится 3376 человек. Из них 74 - в обсерваторе, 2005 - контактные, 1297 - на самоизоляции, - рассказали в администрации Северной столицы.

За день по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом поступило более 1,3 тысяч звонков.

Также с начала октября гуманитарная помощь оказана 15320 нуждающимся петербуржцам - пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям.