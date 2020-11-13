17 организаций из Санкт-Петербурга получат субсидии на развитие туризма

17 петербургских компаний вошли в программу субсидий за привлеченных в Россию иностранных туристов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

17 петербургских предприятий, работающих в сфере туризма, получат федеральные субсидии на привлечение в страну иностранных туристов. За каждого приехавшего путешественника компаниям перечислят до 9,5 тысяч рублей.

- Согласно документу, субсидии предоставляются юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере въездного туризма, которые привлекли в Российскую Федерацию иностранных туристов из Германии, Израиля, Франции, Италии и других зарубежных стран, - сообщает пресс-служба Смольного.

При этом ха каждого туриста компания может получить от 1200 до 9600 рублей. Размер субсидии зависит от количества туристов из той или иной страны, приехавших в Россию. Всего в списке десять государств, наиболее интересных с точки зрения въездного туризма.

При этом объем выплат по каждой стране ограничен 5 миллионами, то есть одна турфирма, к примеру, сможет рассчитывать на 50 миллионов от государства.