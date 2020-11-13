Еще более 1,7 тысяч человек заболели коронавирусом в Санкт-Петербурге на 13 ноября 2020 года

Еще 1756 человек заболели коронавирусом в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пандемия продолжает с каждым днем набирать обороты в России. За последние сутки в стране зарегистрировано 21 983 новых случаев заражения COVID-19. Из них число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге составило более 1,7 тысячи человек. Так, эпидемия снова установила рекорд в городе.

- За последние сутки в Санкт-Петербурге заболели коронавирусом 1 756 человек. В общей сложности в городе подтверждено уже 77 908 случаев заражения с начала пандемии, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Губернатор города Александр Беглов заявил, что такой большой рост заболеваемости связан с тем, что петербуржцы возвращаются из отпусков, где могут заразиться инфекцией. Также среди причин он назвал новый поток туристов и не слишком хорошее соблюдение коронавирусных мер.

Также за все время пандемии в Петербурге уже выздоровели 46 783 пациентов и 4 446 скончались.