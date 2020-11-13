Навигация для маломерных судов закрывается в Санкт-Петербурге с 15 ноября

С 15 ноября в Петербурге завершается навигация маломерных судов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

С 15 ноября в Санкт-Петербурге официально закрывается сезон навигации для маломерных судов и судоходство по рукавам Невы. Это означает, что Гренадерский, Кантемировский и Сампсониевский мосты, которые и так разводились только по заявке, разводиться перестанут вовсе.

- Закрыть водные объекты Санкт-Петербурга для плавания на маломерных судах с 24:00 15 ноября 2020 года, - говорится в тексте распоряжения Комитета по транспорту.

Исключение составляют специальных служб, обеспечивающих безопасность судоходства и устраняющих экологические проблемы.

А вод навигация крупных судов, курсирующих по Неве, Большой и Малой Неве, продлится до 30 ноября. До этого же времени будут разводить и все основные мосты Петербурга.

После окончания навигации разводка возможна только по отдельным заявкам или ради ликвидации ЧП. В том числе природных.