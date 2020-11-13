Рекордное число пациентов вылечилось от коронавируса в Санкт-Петербурге 13 ноября 2020 года

Число выздоровевших от коронавируса в Петербурге установило новый рекорд 13 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН

Несмотря на стремительный рост заражаемости COVID-19 в Санкт-Петербурге, есть и хорошие новости. В пятницу, 13 ноября 2020 года, число победивших болезнь впервые за долгие месяцы установило рекорд. Так, за последние сутки полностью выздоровели более 900 человек.

- Накануне в Санкт-Петербурге полностью вылечились от коронавируса сразу 912 человек. Предыдущий рекорд по выздоровлению был установлен 2 июля, когда одновременно были выписаны 849 пациентов, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

В общей сложности за время пандемии из 77 908 зараженных уже вылечились 46 783 человека. Еще 4446 пациентов скончались. На данный момент в активной фазе болезни в Петербурге находятся более 26,6 тысяч человек.

Напомним, что в Петербурге выпустили уникальную тест-систему, которая почти за час определит наличие суммарных антител к COVID-19.