Более 150 нарушителей противокоронавирусных правил поймали в Санкт-Петербурге за неделю

В Петербурге прошло порядка 30 рейдов по соблюдению эпидемических правил / Фото: комитет по вопросам правопорядка и безопасности

В Санкт-Петербурге за текущую неделю с 9 по 12 ноября 2020 года специальные бригады провели порядка 30 рейдов по соблюдению правил, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Их ввели для уменьшения рисков для здоровья горожан на фоне увеличения количества заболевших.

- Основная задача бригад – профилактика. Она проводится в общественном транспорте и на объектах торговли. Инспекторы проверяют соблюдение "масочного режима" и выполнение в торговых точках всех стандартов безопасности, - рассказали в комитете по вопросам правопорядка и безопасности.

Злостные нарушители получают штрафы, которые достигают до нескольких тысяч рублей. Так, за текущую неделю инспекторы составили более 150 протоколов на тех, кто отказывается соблюдать правила эпидемической безопасности.