61 смерть от коронавируса зафиксирована в Санкт-Петербурге 13 ноября

Почти 4,5 тысячи петербуржцев стали жертвами коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Больше 60 человек признаны умершими от коронавируса в Санкт-Петербурге за минувшие сутки. Новые данные по заболевшим, умершим и выздоровевшим привел Оперативный штаб. И судя по ним, ситуация остается непростой.

- На утро 13 ноября в России зафиксированы 411 летальных случаев. Из них 70 - в Москве, 61 - в Санкт-Петербурге, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Всего с начала пандемии по стране от коронавируса скончались уже 32 443 человека. На первом месте по числу смертей Москва (7643). Далее идут «Петербург (4446) и Подмосковье (1773).

Отметим, что в Северной столице зафиксирован очередной суточный рекорд по заболеваемости. «Ковидом» заразились еще 1756 горожан. 912 пациентов за сутки выздоровели.

В активном состоянии болезни находятся 26 679 пациентов. Примерно треть из них лежат в стационарах, а остальные лечатся на дому.