Полиция задержала воров, угнавших иномарку у инструктора лечебной физкультуры в Санкт-Петербурге

Сотрудники полиции Курортного района Петербурга раскрыли кражу иномарки у инструктора ЛФК Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга раскрыли угон иномарки у 48-летней инструктора по лечебной физкультуре больницы Курортного района. В среду, 11 ноября 2020 года, правоохранители задержали одного из воров. Другого его соучастника поймали еще 29 октября в Пскове, куда похитители отвезли машину.

- Машина марки "Фольксваген Тигуан" была угнана в ночь на 14 августа 2020 года от дома 12 по улице Токарева в городе Сестрорецке. Ущерб составил 1 миллион рублей, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

В ходе расследования петербургские полицейские обнаружили похищенную иномарку в Пскове. Там же в качестве подозреваемого они задержали 38-летнего местного жителя.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили еще одного соучастника кражи. 11 ноября у дома 8 по проспекту Солидарности в Петербурге задержан 42-летний местный житель.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все факты противоправной деятельности подозреваемых.