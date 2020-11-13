Почти 1 тысяча светофоров Санкт-Петербурга оборудованы звуковыми устройствами

Порядка тысячи светофоров в Санкт-Петербурге оборудованы устройствами звукового сопровождения Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге порядка 1 тысячи светофоров оборудованы специальными устройствами звукового сопровождения. Об этом Смольный рассказал в пятницу, 13 ноября 2020 года, когда отмечается день инвалидов по зрению. Именно для них город устанавливает специальное оборудование.

- На сегодняшний день на балансе дирекции находится 1716 светофорных объектов, из которых 990 оборудованы устройствами звуковой сигнализации. Данные устройства не только способствуют повышению уровня безопасности всех участников дорожного движения, но и служат верным помощникам людям с ограниченными возможностями, - сообщили в Смольном.

В 2020 году по заказу Дирекции в рамках выделенного финансирования выполнены работы по установке 437 устройств звуковой сигнализации на существующих светофорных постах по 61 адресу. Все 28 светофорных объектов, построенных в этом году, также оборудованы 134 УЗГС.