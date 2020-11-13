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Общество

Глава Комздрава Дмитрий Лисовец: умершими от коронавируса признаны 38 медиков, но на деле их больше

13 ноября чиновник приехал на Малую Садовую, где начали разбирать «Стену памяти»
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Умершими от коронавируса признаны пока 38 медиков.

Умершими от коронавируса признаны пока 38 медиков.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава петербургского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец признал, что в городе от коронавируса погибло куда больше медработников, чем пока признано официально. Но и замалчивать смертность никто не собирается, просто работа спецкомиссии идет не очень быстро.

- Проводится расследование, и окончательно сказать, умер медицинский работник от коронавирусной инфекции или нет, можно только по результатам (выводов - прим. ред.) комиссии. Компенсации получили семьи 38 работников, умерло больше, - заявил чиновник во время визита на Малую Садовую улицу, где утром 13 ноября начали разбирать «Стену памяти».

Лисовец также добавил, что у государства нет задачи скрыть число погибших от коронавируса медработников и в итоге денежные компенсации (миллион рублей) получат родные всех умерших медиков.

Напомним, что народный мемориал, на котором размещены десятки фотографий врачей, скончавшихся во время пандемии, перенесут в Музей политической истории, а на набережной Карповки появится памятник в честь врачей.