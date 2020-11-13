Беглов назначил нового начальника Санкт-Петербургского метрополитена

Евгений Козин назначен начальником Петербургского метрополитена Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге назначен новый начальник метрополитена. В пятницу, 13 ноября 2020 года, губернатор Александр Беглов во время посещения депо "Автово" и встречи с представителями трудового коллектива вручил Евгению Козину удостоверение начальника ГУП "Петербургский метрополитен".

- До назначения на этот пост Евгений Козин исполнял обязанности руководителя этого предприятия. Александр Беглов пожелал Евгению Козину успехов в работе на ответственном посту, - рассказали в Смольном.

Посещение губернатором Петербургского метрополитена было приурочено к 65-летию этого крупнейшего транспортного предприятия города.

Напомним, что ранее в течение 30 лет пост начальника метрополитена занимал Владимир Гарюгин. Он возглавлял сначала Ленинградский, а затем Петербургский метрополитен. Гарюгин ушел с должности в августе 2020 года.