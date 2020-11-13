Более 50 тысяч человек оштрафованы за распитие алкоголя в общественных местах Санкт-Петербурге в 2020 году

За распитие спиртных напитков в общественных местах в Петербурге в 2020 году составлено свыше 50 тысяч протоколов Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге с начала 2020 года было составлено более 50 тысяч протоколов на горожан, которые распивали спиртные напитки в общественных местах. Об этом в пятницу, 13 ноября 2020 года, рассказал депутат Законодательного собрания Денис Четырбок.

- Это на треть больше итогового показателя за прошлый год, - отметил парламентарий.

Также депутат рассказал, что за неполный 2020 году в Петербурге выявили 430 фактов нарушения времени продажи алкоголя в магазинах, то есть спиртное отпускали после 22 часов. В 2019 году таких случаев было зафиксировано 234.

Такие данные Четырбок привел в рамках обсуждения в ЗакСе вопроса о продлении на час продажи алкоголя в магазинах Петербурга. Депутат считает, что данная мера необходима, чтобы бороться с нелегальной продажей спиртных напитков. В случае, если закон будет принят, то алкоголь в Северной столице будут продавать до 23 часов.