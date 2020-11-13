15 ноября Петербургский метрополитен отмечает свое 65-летие

Петербургский метрополитен отмечает 65-летие. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

15 ноября Петербургский метрополитен празднует свое 65-летие. Именно в этот день в далеком 1955 году были открыты первые восемь станций «красной» линии. С того момента подземка выросла в несколько раз и стала главной транспортной артерией 5-миллионного мегаполиса.

- Важно, чтобы наше метро всегда было и самым современным, оснащенным передовыми технологиями. Город выделяет значительные средства на обновление подвижного состава метрополитена, - заявил губернатор Санкт-Петербурга, поздравляя подземку с юбилеем.

Вместе с этим Александр Беглов вручил удостоверение начальника метрополитена Евгению Козину, который был врио главы после ухода в августе 2020 Владимира Гарюгина.

Что касается подарков, то в 2020 году город купил для метрополитена семь составов, а всего в подземке 588 новых вагонов, что составляет треть от подвижного состава.

- Петербургское метро – гордость нашего города, его визитная карточка. Ваш девиз «Объединяем город, сближаем людей» у нас ассоциируется не только с самым быстрым и надежным транспортом, но и с особой атмосферой, включающей комфорт и настоящую петербургскую культуру. И это заслуга всех работников метрополитена, - поздравил сотрудников подземки спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров.