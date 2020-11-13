Снег и туман накроют Ленинградскую область в выходные

Снег и туман накроют Ленобласть в выходные Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Предстоящие выходные, 14 и 15 ноября 2020 года, в Ленинградской области будут пасмурными, с множеством осадков, но, при этом, достаточно теплые для этого времени года. Синоптики обещают, что в субботу на 47-й регион опустится туман, а в воскресенье и вовсе пойдет снег, правда, мокрый.

- 14 ноября ночью и утром местами ожидается туман.15 ноября местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, - сообщили в МЧС Ленинградской области.

В связи с непогодой, спасатели просят местных жителей отказаться от поездок на машинах во время тумана, а пешеходам не забывать пользоваться светоотражающими элементами для одежды.

В целом на выходных в области будет тепло. Ночью температура воздуха опустится до минус 3, плюс 2 градусов. Днем потеплеет и будет от нуля до плюс 5 градусов. Ветер ожидается юго-восточный до 3-8 метров в секунду.