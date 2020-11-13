Крупнейший парк развлечений в Санкт-Петербурге оштрафуют за работу во время пандемии

Запрет на работу досуговых пространств во время пандемии нарушил парк развлечений во Фрунзенском районе Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге крупнейший парк развлечений города продолжит работу, несмотря на запрет. Как стало известно в пятницу, 13 ноября 2020 года, крытый парк, расположенный в торговом комплексе Фрунзенского района, пускал посетителей, которые играли в боулинг, бильярд, катались на роллердроме, посещали кафе и бары. Это все происходило после 9 ноября, когда вступили в силу очередные ограничения из-за коронавируса.

- Работу парка развлечений представители его администрации объяснили тем, что функционирующие площадки на территории парка предоставляются в пользование спортивным организациям. Однако, в подтверждение такой версии не было предоставлено ни одного договора либо документа его заменяющего, заключенного с какой-либо спортивной организацией, - рассказали в Смольном.

Кроме того, у парка была лицензия на продажу алкоголя, хотя законодательно его продажа запрещена на территории спортивных сооружений.

Сейчас в отношении парка продолжается проверка и ведется работа по возбуждению административного производства по статье, предусматривающей штраф в размере до трехсот тысяч рублей на юридическое лицо.