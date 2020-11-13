Педофил больше года развращал 13-летнего мальчика в Санкт-Петербурге

Петербуржец больше года развращал 13-летнего мальчика Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала 43-летнего мужчину за развращение 13-летнего мальчика. Во вторник, 10 ноября 2020 года, в отдел МВД по Красногвардейскому району обратилась 36-летняя домохозяйка, которая рассказала, что неизвестный человек несколько раз совершил с ее сыном развратные действия.

- Женщина сообщила, что знает о нескольких случаях. Один из них произошел 26 октября в парадной дома 24/1 по проспекту Косыгина. Также до 4 ноября мужчина развращал в разных частях города ее сына несколько раз, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

На следующий день после заявления полиция задержала подозреваемого. Им оказался 43-летний безработный мужчина, который ранее уже был судим за изнасилование и мужеложество.

По данным следственного комитета, мужчина развращал мальчика больше года с января 2019 по апрель 2020 года.

Сейчас подозреваемый находится под стражей, ему предъявлено обвинение.