Мужчина заказывал "Спайс" из Восточной Азии и делал синтетический гашиш в Ленинградской области

Полицейские ликвидировали канал контрабанды наркотиков в Ленинградской области Фото: принтскрин видео.

Полицейские Ленинградской области задержали мужчину, подозреваемого в контрабанде и изготовлении наркотиков на территории Выборгского района. Как стало известно в пятницу, 13 ноября 2020 года, оперативники выяснили, что 27-летний житель поселка Токарево заказывает из Восточной Азии некие вещества через почту.

- 2 ноября мужчина пришел в почтовое отделение в городе Выборг, получил посылку, но сразу же на выходе его задержали полицейские. В свертке оказалось 500 граммов наркотического вещества "Спайс", - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Во время обыска в гараже у 27-летнего мужчины полицейские нашли еще концентрат "Спайса", четыре килограмма синтетического гашиша, рекурсоры для его изготовления и химическую посуду.

Подозреваемый заключен под стражу. Полиция устанавливает все факты противоправной деятельности задержанного, а также каналы поставки изготовленных наркотиков и возможных соучастников.