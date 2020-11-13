Еще один школьный класс и группа детского сада ушли на карантин в Санкт-Петербурге

69 школьных классов и 13 групп детских садов находятся на карантине в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге в пятницу, 13 ноября 2020 года, число школьных классов, которые находятся на дистанционном обучении из-за карантина увеличилось. Так, теперь на удаленке в Северной столице учатся 69 коллективов, хотя накануне их было 68.

- На 13 ноября в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ на обучении с использованием дистанционных технологий находятся 69 классов в 33 школах, это 0,34 процента от общего количества классов во всем городе, - рассказали в комитете по образованию.

Число классов на карантине каждый день меняется. Так, в понедельник на удаленке находилось 58 школьных классов, во вторник их количество увеличилось до 75, в среду снова уменьшилось до 67 классов, а в четверг добавился еще один класс до 68.

Что касается детских садов, то групп на карантине тоже стало больше. Накануне были закрыты 12 групп в 7 детских садах. В пятницу их уже стало 13 в 8 учреждениях.