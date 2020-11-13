Глава парламента Санкт-Петербурга стал самым упоминаемым в СМИ в октябре

Самыми ярким событием месяца с его участием стала борьба за и против мини-баров. Фото: Артем КИЛЬКИН

Свежий рейтинг глав региональных парламентов России за октябрь подготовила компания «Медиалогия». Чтобы найти председателей законодательных органов, которые у всех на устах, аналитики обработали полмиллиона сообщений более 59 тысяч СМИ федерального и регионального уровня, а также 100 миллионов сообщений в социальных медиа. И вот что получилось.

Первое место занял спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, его медиаиндекс составил 9458,7. Самыми яркими событиями месяца с его участием стали борьба за и против мини-баров площадью меньше 50 «квадратов», а также награждения школьника Семена Уварова, который спас тонущих девочку и собаку.

На втором месте с индексом 9080,1 разместился председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. Чаще всего его имя фигурировало в публикациях о бюджете на 2021 год и эпидемиологической ситуации.

«Бронзу» и 8570 баллов завоевал спикер парламента Башкирии Константин Толкачев. Его персону СМИ связывали с новым праздником, Днем ветерана труда, и с запретом продавать энергетики детям.

Кстати, самым быстрорастущим по числу упоминания в СМИ стал глава парламента Кемерова Вячеслав Петров: он прибавил сразу 44 балла. А вот главный депутат Сахалина Андрей Хапочкин оказался в числе аутсайдеров, потеряв 46 баллов.