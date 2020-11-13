Движение по новому участку проспекта Ветеранов запустили на юге Санкт-Петербурга

Движение по новому участку проспекта Ветеранов открыли 13 ноября. Фото: gov.spb.ru

Долгожданное событие произошло 13 ноября в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Здесь открылось движение по 2-километровому участку проспекта Ветеранов, который соединил разрозненные отрезки магистрали от улицы Пионерстроя до проспекта Буденного.

- Жители района давно ждали новой дороги. Сегодня уже смонтированы остановки. Первый троллейбус пройдет в понедельник, а в субботу и воскресенье он будет работать в тестовом режиме, - заявил на открытии дороги губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

Дорога и общественный транспорт нужны жителям крупного жилого комплекса, а скорее даже микрорайона «Солнечный город» с тысячам проживающих здесь семей.

Открытие участка позволит людям напрямую выезжать в сторону Сосновой Поляны, не делая большой крюк по загруженному Петергофскому шоссе.