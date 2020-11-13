Видео очень красивого тумана в Санкт-Петербурге появилось в сети

Видео невероятно красивого тумана в Санкт-Петербурге появилось в сети Фото: принтскрин видео.

Всю последнюю неделю в Санкт-Петербурге стоял плотный туман, за густотой которого скрывались дома и даже башню "Лахта Центра" можно было разглядеть с трудом. В понедельник, 9 ноября 2020 года, оператор по имени Степан Неверовский снял с помощью дрона невероятно красивое видео. Он поднял аппарат на высоту 120 метров, как раз над туманом, и показал город, который словно объят облаками.

- Очень красиво, спасибо оператору за такое прекрасное видео, - восхитились пользователи социальных сетей.

- Сюжет для нового фантастического фильма, - добавил один из петербуржцев.

- Питер так красивее, - высказал свое мнение еще один пользователь.

На кадрах видно, как дрон пролетает над верхушками Вантового моста, трубами местного ТЭЦ, из которых идет дым и создается ощущение, словно это они генерируют туман.