Молодежка женского «Зенита» снялась с первенства России из-за коронавируса в команде

Молодежка женского "Зенита" снялась с первенства России из-за коронавируса. Фото: vk.com/zenitwomen

Коронавирус добрался и до женского спорта. Молодежная команда «Зенита» была вынуждена сняться с розыгрыша первенства России из-за вспышки «ковида». Заболели две спортсменки и тренер. Теперь вместо игр будет карантин.

- По итогам регулярного тестирования молодежной команды были выявлены положительные результаты ПЦР (Covid-19) у двух игроков, а также одного члена тренерского штаба. Они были немедленно изолированы, находятся под наблюдением врачей и чувствуют себя удовлетворительно, - сообщает пресс-служба ЖФК «Зенит»

Окончательный диагноз должны подтвердить повторные тесты, но в клубе решил не рисковать и снять всю команду с финального этапа турнира, который проходит в Крымске.

Напомним, что в сентябре сняться с Кубка России был вынужден мужской волейбольный «Зенит».

А на днях из-за вспышки коронавируса пришлось перенести игру баскетбольного «Зенита» в Евролиге с «Миланом». У петербуржцев банально не хватило здоровых игроков для заявки на матч.