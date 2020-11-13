135 детей и 5 взрослых заболели гастроэнтеритом в Кронштадтской школе №422

Больше 130 детей отравились в школьной столовой в Кронштадте. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Больше 150 человек подхватили кишечную инфекцию в школе №422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга. Вспышка заболевания произошла там два дня назад, а сейчас появились первые результаты расследования, проводимого региональным управлением Роспотребнадзора.

- По состоянию на 13 ноября зарегистрировано 140 случаев острой кишечной инфекции, в том числе у 135 детей и 5 взрослых. Клинически заболевания протекают в виде гастроэнтеритов. 1 ребенок находится в инфекционном стационаре, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Еще у десяти учащихся и шести сотрудников школы обнаружен возбудитель норовирусной инфекции.

Причиной ЧП, по предварительным данным, стали санитарные нарушения при приготовлении пищи. Инспекторы установили, что ООО, сотрудники которого кормили детей, нарушали технологию хранения и приготовления продуктов, допускались к работе без обследования на кишечную инфекцию и т.д.

Деятельность фирмы приостановлена. Школа закрыта на карантин, дети отправлены на домашнее обучение.