190-й грузовик снес кузов под Мостом глупости

О Мост глупости разбилась 190-я машина. Фото: vk.com/foolsbridge

Медленно, но верно знаменитый петербургский Мост глупости подбирается к «юбилею» в 200 разбитых и застрявших под ним машин. До круглой «даты» осталось совсем ничего, ведь после почти двухмесячного затишья в аварию попала 190-я по счету машина.

- Почти полтора месяца никто не попадался под Мостом глупости. Но все рано или поздно заканчивается. Сегодня подписчики группы ВКонтакте засняли 190-го застрявшего! - сообщает паблик «Мост Глупости».

На съемке видно, что под мостом не прошел грузовой «Хендэ», который снес себе верхнюю часть кузова. При этом машина оказалась настолько высокой, что просто не прошла под балкой моста, как это бывает с «Газелями», застревающими чуть дальше.

Напомним, что 189-я по счету машина попала в аварию на Софийской улице 16 сентября. После этого на ситуацию вновь обратил внимание блогер Илья Варламов, давший пару очевидных советов.