Вице-губернатор Елин: 75% от числа заболевших – это петербуржцы в возрасте 30-49 лет

Большая часть заболевших коронавирусом - люди среднего возраста. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вице-губернатор Евгений Елин привел новые данные о состоянии петербургской системы здравоохранения на 13 ноября. Так, по данным Смольного, в городских стационарах в общей сложности свободны 17% инфекционных коек. Но ситуация остается напряженной.

- Тенденция роста заболеваемости сохраняется. За прошедшие сутки заразились еще 1756 человек. 75% от числа заболевших – это петербуржцы в возрасте 30-49 лет. Рост числа госпитализируемых по сравнению с прошедшей неделей составил 17%, - сообщает пресс-служба вице-губернатора Елина.

Сейчас власти готовят новые места для пациентов, в том числе с подводкой кислорода. При такой интенсивной работе большая нагрузка ложится на медперсонал. В городе ощущается нехватка среднего звена, что частично решается привлечением студентов-медиков. Есть проблема и с обеспечением транспортом.

Тем не менее, по процентном соотношению заболевших - 1435 человек на 100 тысяч населения - Петербург занимает лишь 25 место среди регионов России.