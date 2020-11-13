Камеры наблюдения «собрали» штрафов с петербургских водителей на 2 миллиарда рублей

Камеры наблюдения все больше контролируют соблюдение правил поведения на улицах и дорогах Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Больше трех миллионов протоколов на нарушителей правил дородного движения составили в Санкт-Петербурге при помощи камер видео- и фотофиксации. Такие данные были получены в 2019 году и есть основания полагать, что итоги нынешнего не станут меньше.

- Общий размер выписанных водителям штрафов превысил 2 миллиарда рублей, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга.

Отметим, что на данный момент в городе действует больше 100 постов стационарных и мобильных камер фиксации. Есть они и на Западном скоростном диаметре, где долгое время лихачи могли выжать из машины все, что она может и остаться безнаказанным. Но с октября прошлого года вольница кончилась и за каждое превышение скорости начал приходить штраф.

Только за десять дней работы было зафиксировано 15 тысяч нарушений.

К слову, максимальная скорость на ЗСД варьируется и составляет в обычном режиме от 90 до 110 км/час.