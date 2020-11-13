Число организаций с QR-кодами по коронавирусу выросло в 2,5 раза в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге уже больше 100 тысяч организаций получили QR-коды. Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Менее чем за месяц в Санкт-Петербурге выросло в 2,5 раза число организаций из потребительского сектора, получивших QR-код, позволяющий бизнесу работать во время пандемии коронавируса и подтверждающий санитарную безопасность заведения. По данным на 19 октября 2020 года, таковых предприятий было в городе 41 673. К 12 ноября их стало 100 239. По мнению губернатора Александра Беглова, это результат усиленного контроля за соблюдением мер по COVID-19.

- Ситуация с ростом заболеваемости по-прежнему остается напряженной. Сейчас многое зависит от того, как предприятия и жители города будут соблюдать правила санитарной безопасности, - уверен Беглов.

Как рассказывают в Смольном, с 26 октября проверки предприятий стали более жесткими и всех злостных нарушителей вовсю штрафуют. За последние 2 недели специалисты составили 754 протокола на бизнесменов, которые позабыли про QR-код, разметку соцдистанции и масочный режим среди персонала.