Каток с видом на море откроется в Севкабель Порту 21 ноября 2020 года

В петербургском общественном пространстве Севкабель Порт откроют каток 21 ноября 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще один каток откроют в Санкт-Петербурге – на этот раз на территории Севкабель Порта. Прошлый, напомним, заработает 14 ноября в «Новой Голландии». А в Порту петербуржцы и гости города смогу выйти на лед через неделю, 21 ноября. Посетителям обещают 2,1 тысячи квадратных метров веселья, новогоднего настроения и, конечно, добротного вида на море.

- Вокруг ледовой арены можно будет обойти пешком, а сократить путь до набережной – по видовому мосту! В центре катка расположился волшебный лес, новый свет, звук и зона с фудтраками, - рассказывают в группе Севкабель Порта во «Вконтакте».

Платный каток будет работать каждый день с 11:00 до 21:00 исключительно по часовым сеансам. На месте есть прокат коньков от 25 до 45 размера, а также заточка для стальных полозьев. Для тех, кто неуверенно стоит на своих двоих, предусмотрены «помощники» - фигуры нерп для детей и белых медведей для взрослых.