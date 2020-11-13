Рестораны и кафе в Ленобласти будут работать в новогоднюю ночь, в отличие от Санкт-Петербурга

Новогодние банкеты разрешили в Ленобласти, но с ограничением в 18 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Ленинградской области не будут закрывать рестораны и кафе в новогоднюю ночь, в отличие от Санкт-Петербурга. Напомним, чуть ранее губернатор Александр Дрозденко подписал очередное распоряжение о новых ограничениях по коронавирусу в 47-го регионе. Однако там не идет речи о тотальном запрете на праздничные банкеты. Но есть нюанс.

- Кстати, о новогодних корпоративах. Проведение праздничных банкетов в общественных местах и предприятиях общественного питания теперь ограничено количеством 18 человек, - предупредили в пресс-службе правительства Ленобласти.

А вот в Санкт-Петербурге ситуация иная – рестораны, кафе, бары и другие увеселительные заведения, связанные с общепитом, должны закрываться с 23:00 до 06:00. Этот запрет ввели из-за непрекращающегося роста заболеваемости коронавирусом. Как пояснили в аппарате вице-губернатора Северной столицы Евгения Елина, пока что в новогоднюю ночь не предвидится каких-либо изменений.