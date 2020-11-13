Мощный пожар в Санкт-Петербурге: горит электромеханический завод

Мощный пожар вспыхнул на ЛЭМЗ в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Мощный пожар вспыхнул в Санкт-Петербурге на территории электромеханического завода по адресу Петергофское шоссе, 73. Сейчас спасатели МЧС только уточняют площадь горения производственного здания. Известно, что пожар более чем серьезный – ему присвоили повышенный ранг сложности. На месте вовсю работают спасатели МЧС.

- Сообщение о пожаре поступило в 19:39. Ликвидировать пожар выехали 17 единиц техники МЧС и 58 человек личного состава. Сведений о пострадавших пока нет. Вся дальнейшая информация уточняется, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Судя по сообщениям очевидцев из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», яркий пожар видно даже на расстоянии в километр. Люди пишут о том, что к месту подъезжает все спасателей МЧС. На видео с места заметно, как на улице дежурят бригады скорой помощи, хотя о пострадавших по-прежнему ничего неизвестно.