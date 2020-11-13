Смольный добавил 800 млн рублей на строительство оранжевой линии метро

Власти Санкт-Петербурга вновь перераспределили средства на строительство метро. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Санкт-Петербурга добавили еще 800 миллионов рублей на строительство метро. Повезло тем, кто ждет скорейшего продолжения оранжевой ветки подземки. Смольный решил перераспределить средства еще раз – теперь дополнительные деньги получил участок от станции «Спасская» до будущего «Морского фасада».

- С учетом уточнений на строительство Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции «Спасская» до станции «Морской фасад» стоимость работ составит 2 млрд и 923 млн рублей, - гласит постановление о перераспределение средств за подписью губернатора Александра Беглова, опубликованное на сайте Смольного.

При этом власти вычли 200 млн рублей из капитального ремонта станции «Технологический институт-1», а точнее из работ по полной замене эскалаторов и ремонте вестибюля и конструкций наклонного хода. В итоге в «кармане» на капремонт остается 537 млн рублей.