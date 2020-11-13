Видео пожара в здании бывшего завода в Санкт-Петербурге 13 ноября 2020: Огонь разросся до 1200 кв.метров, введен 4-й ранг сложности

Видео мощного пожара в здании бывшего завода в Санкт-Петербурге 13 ноября 2020. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

МЧС поделилось пугающим видео пожара в здании бывшего завода в Санкт-Петербурге 13 ноября 2020 года. Напомним, что изначально загорелся только третий этаж на площади в 600 «квадратов». Теперь же огонь распространился на 1,2 тысячи квадратных метров, перекинувшись на последний этаж. По словам спасателей, они эвакуировали из здания бывшего Ленинградского электромеханического завода (ЛЭМЗ) четырех человек. Сведений о пострадавших пока нет.

Огонь перекинулся на четвертый этаж, пока не удается остановить его распространение. Фото: пресс-служба МЧС России

- В 21:25 пожару присвоен повышенный ранг №4. В здании по-прежнему происходит горение на третьем этаже на площади 600 кв.м. и четвертом этаже на такой же площади, - держат в курсе в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Добавим, что пожар тушат 102 человека, из которых 52 – сотрудники МЧС с 17 единицами техники. На месте дежурят бригады скорой помощи.