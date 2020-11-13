Пожарный поезд подключили к тушению огня в здании бывшего завода в Санкт-Петербурге

Пожарный поезд помогает спасателям МЧС потушить горящее здание бывшего завода в Санкт-Петербурге. Фото: МЧС России

Спасатели МЧС вызвали пожарный поезд для тушения горящего здания бывшего Ленинградского электромеханического завода (ЛЭМЗ) на Петергофском шоссе в Санкт-Петербурге. Напомним, что за последний час площадь пожара увеличилась с 600 квадратных метров до 1,2 тысячи. На месте борются с огнем 102 человека, но, видимо, пока не справляются. Между тем уровень сложности пожара увеличили до четвертого из пяти возможных.

- К месту пожара на Петергофском шоссе прибыли пожарный поезд, а также передвижная химико-радиометрическая лаборатория, специалисты которой сейчас замеряют воздух, чтобы определить наличие вредных веществ в районе происшествия, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Добавим, что о пострадавших по-прежнему ничего неизвестно. Эвакуированы четверо человек, ими занимаются медики «скорой».