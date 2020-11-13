Прокуратура через СМС предупредила петербуржцев о телефонных мошенниках

МЧС по просьбе прокуратуры предупреждает петербуржцев о телефонных мошенниках. Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратура при помощи МЧС стала рассылать СМС-ки на телефоны петербуржцев с предупреждением не дать себя обмануть телефонным мошенникам. Повод благородный, поскольку сейчас в Северной столице чуть ли не каждый день пожилые горожане попадаются на уловки лжебанкиров.

Вот такие СМС-ки стали видеть и молодые и пожилые петербуржцы в телефонах. Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Их стратегия стара как мир – сообщить, что кто-то якобы крадет деньги с банковской карты и потребовать перевести средства на неизвестный «безопасный» счет или продиктовать СМС-код, который придет на телефон. Так давеча аферистам попалась и 85-летняя мать шоумена Николая Фоменко. Особо удачливым мошенникам удается списать со счетов жертв даже миллионы рублей.

- В целях обеспечения безопасности, прокуратура предостерегает: при угрозе списания денег со счета, не выдавайте персональные данные мошенникам. Проверьте информацию, позвонив по номеру на обороте вашей банковской карты, - говорится в СМС-рассылке от МЧС.