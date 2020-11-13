Спасатели МЧС локализовали масштабный пожар в здании бывшего завода в Санкт-Петербурге 13 ноября 2020 года

Спасатели МЧС локализовали масштабный пожар в здании бывшего завода в Санкт-Петербурге. Фото: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Спасателям МЧС удалось локализовать мощный пожар в здании бывшего электромеханического завода в Санкт-Петербурге 13 ноября 2020 года. Напомним, в 19:39 огонь вспыхнул на третьем этаже, где, по предварительной информации, производили мебель. Пожар распространился на площади в 600 квадратных метров, а через час и вовсе до 1,2 тысячи «квадратов», прихватив еще четвертый этаж. Остальное здание, к счастью, отстояли.

- В 23:20 удалось локализовать. В 21:25 пожару присвоили повышенный ранг №4 из возможных пяти, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пожар тушили 102 человека и 31 единица техники. Однако этого не хватало, и огонь продолжал расползаться по зданию. Похоже, решающую роль сыграло подключение к делу пожарного поезда. Именно после его прибытия вскоре началась локализация, теперь какая-либо угроза людям отсутствует.