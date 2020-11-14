Прокуратура выясняет причину масштабного пожара в здании бывшего завода в Санкт-Петербурге

Прокуратура выяснит причину пожара, спалившего два этажа бывшего завода в Санкт-Петербурге. Фото: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку по факту масштабного пожара, разгоревшегося в здании бывшего электромеханического завода на Петергофском шоссе. Напомним, что огонь охватил сначала 600 квадратных метров, а затем и все 1,2 тысячи. Пожару даже присвоили повышенный ранг сложности, четвертый из пяти возможных. К делу подключили пожарный поезд, поскольку спасатели МЧС столкнулись с серьезными трудностями.

По предварительной информации, на третьем этаже здания находилось мебельное производство.

- В ходе надзорных мероприятий сотрудники прокуратуры установят причины пожара, дадут оценку действиям ответственных лиц по соблюдению закона о пожарной безопасности. В случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Добавим, что из огня эвакуировали четырех человек. Пострадавших, по последним данным, нет.