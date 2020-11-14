Драгоценности на 2,4 млн рублей вынес домушник из квартиры в коттеджном поселке в Ленобласти

Полиция ищет злоумышленника, укравшего ювелирные украшения на сумму больше 2 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тосненском районе Ленобласти в четверг, 12 ноября, произошла кража. Из квартиры в коттеджном поселке Счастье в Федоровском домушник вынес ювелирные украшения на общую сумму больше двух миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- Установлено, что неизвестный, путем отжатия стеклопакета окна, проник в квартиру откуда совершил хищение ювелирных изделий, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

С места происшествия вор скрылся. Полиция уже разыскивает злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Отмечается, что принадлежала "ювелирка" 51-летней пенсионерке, которая в этой квартире и проживает. Ущерб оценили в 2,449 миллиона рублей.