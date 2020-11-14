Антициклон унесет солнце в Санкт-Петербурге 14 ноября

Погода в Петербурге в субботу будет облачная Фото: Олег ЗОЛОТО

Все ближе зима, а солнца в Петербурге все меньше. Его унесет уходящий антициклон, на периферии которого город на Неве окажется в субботу, 14 ноября. Об этом на своей странице в соцсети Facebook рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- Северная столица окажется на периферии уходящего антициклона. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, - отметил синоптик.

Так, в первый выходной день температура воздуха в Петербурге составит от +2 до +4 градусов. В Ленинградской области ожидается от 0 до +5 градусов. При этом омрачить прогулку в Петербурге может ветер: его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Что касается атмосферного давления, оно будет слабо падать и покажет 769 мм ртутного столба, что выше нормы, отмечает Михаил Леус.