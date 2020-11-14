Больше 41 тысячи петербуржцев обследовали на коронавирус за сутки

В Петербурге обследовали на коронавирус больше 41 тысячи человек за сутки. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге продолжают обследовать горожан на коронавирус. За последние сутки в городе протестировали 41645 человек. Такие данные на 10 утра 14 ноября приводят в Смольном. Напомним, что накануне, 13 ноября, в городе инфекция обнаружилась еще у 1756 горожан. Всего с начала пандемии в Петербурге COVID-19 зафиксировали у 77 908 человек

- Под медицинским наблюдением сейчас находится 3256 человек. Из них 80 - в обсерваторе, 2013 - контактные, 1163 - на самоизоляции, - отмечают в пресс-службе Смольного.

Также не перестают помогать горожанам волонтеры. Ежедневно им поступают сотни заявок от тех, кому нужна поддержка в это непростое время. Конечно, чаще всего – это пожилые люди.

- С начала октября гуманитарная помощь оказана 15658 нуждающимся петербуржцам - пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям. Волонтеры доставили им продуктовые наборы, - отметили с Смольном.

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