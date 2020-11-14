Серию мошенничеств с недвижимостью умерших раскрыла полиция Санкт-Петербурга

В Петербурге раскрыли серию мошенничеств с недвижимостью умерших. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге 12 ноября задержали троих членов мошеннической группы, которые совершали махинации с квартирами умерших. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленобласти. По поддельным документам с 2013 по 2019 годы им удалось завладеть как минимум тремя квартирами – на улицах Руставели, Дыбенко и Ушинского.

- В состав группы входили 37-летняя ранее судимая за мошенничество женщина и двое мужчин, 46 и 44 лет. По версии полиции, женщина является организатором данной противоправной деятельности, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Петербурге и области.

Схема, которой пользовались мошенники, была во всех случаях одна.

- Получив информацию о смерти владельца квартиры, соучастники предоставляли поддельные документы нотариусу и получали свидетельство о праве на наследство, после чего зарегистрировали право собственности на квартиру. В ином случае имущество признавалось бы выморочным и перешло государству, - рассказали в полиции.

Общий ущерб по трем квартирам составил 8,3 миллиона рублей. ГСУ СК России по Петербургу возбудил уголовные дела по статье о мошенничество.