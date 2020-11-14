Еще 1,8 тысяч человек заболели коронавирусом в Санкт-Петербурге на 14 ноября 2020 года

В Петербурге еще 1852 человек заразились коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге вновь не обошлось без новых пациентов с COVID-19. За последние сутки заболевание подтвердили еще у 1852 человек. Такие данные сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Всего на утро 14 ноября 2020 года к статистике прибавилось 22702 новых случаев коронавируса в 85 регионах России. И это новый антирекорд.

- За последние сутки в Санкт-Петербурге коронавирус выявили у 1852 человек. В общей сложности в городе подтверждено уже 79 760 случая заражения с начала пандемии, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

За последние сутки в Петербурге выздоровели 943 человек, а умерли 64. Что касается Ленинградской области, то там за последние сутки выявили 192 новых заболевших. Так, общее число пациентов с COVID-19 за все время пандемии в регионе составило 13744. Выписали за сутки в области еще 156 человек.