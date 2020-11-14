Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Армена Джигарханяна

Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста СССР Армена Джигарханяна. Сегодня стало известно, что актер умер в ночь на субботу, 14 ноября. Александр Беглов отметил, что Армен Борисович пользовался всенародной любовью и блестяще сыграл множество ролей в театре, кино и на телевидении.

- На фильмах с его участием выросло не одно поколение в России, Армении и по всему миру. Его работы не оставляли равнодушными ни зрителей, ни самых строгих критиков, - сказал губернатор Петербурга.

Александр Беглов также напомнил, что творческий путь Армена Джигарханяна был тесно связан с Ленинградом и "Ленфильмом".

- Необычайно талантливый, неповторимый актер, режиссер, педагог, жизнерадостный и яркий человек, активный общественный деятель - таким мы его знали, - добавил губернатор.