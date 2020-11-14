Двухэтажный «Новогодний экспресс» запустят между Санкт-Петербургом и Ярославлем

"Новогодний экспресс" будет курсировать между Ярославлем и Петербургом. Фото: Артем КИЛЬКИН

В новогодние праздники между Петербургом и Ярославлем будет курсировать дополнительный поезд. «Новогодний экспресс» из десяти двухэтажных купейных вагонов ежедневно будет отправляться на маршрут с 29 декабря 2020 года по 11 января 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Поезд под номером 153/154 будет отправляться из Петербурга в 13:15 и прибывать в Ярославль в 22:05. Время в пути составляет 8 часов 50 минут. Обратно «Новогодний экспресс» значится в расписании в 14:25 с прибытием в Северную столицу в 23:02. Время в пути – 8 часов 37 минут. Остановки будут на станциях Окуловка, Бологое, Удомля, Бежецк, Сонково, Некоуз, Рыбинск.

Как отмечают в ОЖД, запустят «Новогодний экспресс» «для расширения транспортной доступности и развития туристических возможностей городов Золотого кольца России».