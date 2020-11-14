Сквер у Центра реабилитации инвалидов имени Альбрехта благоустроили в Санкт-Петербурге

В сквере у центра реабилитации инвалидов имени Альбрехта создали безбарьерную среду. Фото: t.me/poolnumber78

Сквер у Центра реабилитации инвалидов имени Альбрехта преобразился. Там проложили пешеходные маршруты, появились тренировочные и игровые зоны для разных возрастов, высадили деревья. Кроме того, там оборудовали безбарьерную среду для маломобильных граждан. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Губернатор Александр Беглов осмотрел зону отдыха во время рабочего объезда в субботу, 14 ноября. Ранее он поручил провести здесь благоустройство после обращения горожан. На очереди второй этап работ в сквере, который завершится в 2021 году.

- Здесь обустроены пешеходные маршруты, чтобы по ним было удобно передвигаться людям на костылях и с ходунками. Территория будет освещена современными уличными светильниками, - отметил губернатор. - Сегодня в Петербурге активно идет работа по созданию новых и благоустройству существующих общественных пространств. Это вопрос качества жизни наших горожан.