16-летнего подростка на ВАЗе задержали в Ленобласти

16-летний подросток на ВАЗе пытался уйти от полиции в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленобласти сотрудники ГИБДД задержали 16-летнего подростка, который грубо нарушал правила дорожного движения, будучи за рулем автомобиля ВАЗ. Все произошло вечером в пятницу, 13 ноября, в селе Алеховщина Лодейнопольского района. Об этом рассказали в пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сначала парень не реагировал на требования остановки и пытался удрать от правоохранителей, прибавляя скорости. При этом созвал угрозу безопасности другим участниками дорожного движения. В итоге полиции пришлось сделать предупредительный выстрел по колесам ВАЗа.

- Автомобиль был остановлен, а водитель задержан. Управлял автомобилем 16-летний подросток, учащийся техникума. Установлено, что подросток несколько дней назад приобрел данный автомобиль, но неофициально и без договора купли-продажи, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

На нарушителя составили несколько административных протоколов. К слову, в результате применения табельного оружия никто не пострадал.