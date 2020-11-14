Вячеслав Макаров выразил соболезнования в связи со смертью Армена Джигарханяна

Вячеслав Макаров выразил соболезнования в связи с кончиной Армена Джигарханяна. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Председатель ЗакСобрания Петербурга Вячеслав Макаров выразил соболезнования родным и близким Армена Джигарханяна. Напомним, что народный артист СССР скончался в ночь на 14 ноября.

- От нас ушел мудрый, тонко чувствующий жизнь человек, выдающийся актер, блистательный театральный режиссер и педагог, всецело посвятивший свою жизнь служению кино и театру. Его незабываемые роли и сценические герои навсегда запомнились российским зрителям. Петербуржцы, как и многие миллионы почитателей таланта Армена Борисовича, любили его фильмы и сопереживали созданным им героям, - сказал Вячеслав Макаров.

Спикер ЗакСобрания также добавил, что творческий почерк Армена Джигарханяна невозможно спутать. Он сыграл более 250 ролей в кино, а также был выдающимся учителем и педагогом для поколения молодых актеров

- Память об Армене Джигарханяне навсегда останется в наших сердцах, - отметил Вячеслав Макаров.