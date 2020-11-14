Тренер «Зенита» Геннадий Ермаков умер в Санкт-Петербурге

Заслуженный тренер Геннадий Ермаков cкончался 14 ноября. Фото: fc-zenit.ru

В субботу, 14 ноября, в Петербурге скончался заслуженный тренер России Геннадий Ермаков. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба «Зенит».

- Сине-бело-голубые выражают глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и воспитанникам Геннадия Федоровича Ермакова, - говорится в сообщении на сайте клуба.

Известный тренер ушел на 83-м году жизни. О причинах смерти не сообщается. Геннадий Ермаков завершил игровую карьеру в конце 60-х годов, а в 1970-м пришел в футбольную школу «Смена». Как рассказали в пресс-службе «Зенита», в «Смене» он сделал три выпуска. А среди его воспитанников были два чемпиона СССР в составе сине-бело-голубых - Сергей Кузнецов и Сергей Дмитриев. Геннадий Ермаков имел звание заслуженного тренера РСФСР.

- До последних дней он работал в структуре «Газпром»-Академии, - рассказали в пресс-службе «Зенита».